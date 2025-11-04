Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 512,86 USD nach.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 512,86 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 507,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 511,64 USD. Zuletzt wechselten 1.107.279 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Kursverlust von 32,76 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,55 USD je Microsoft-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 16,02 USD im Jahr 2026 aus.

