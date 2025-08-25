DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.285 ±0,0%Nas21.485 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,34 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
LUS-DAX-Kursentwicklung

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

26.08.25 17:57 Uhr
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot | finanzen.net

So bewegte sich der LUS-DAX am Dienstag schlussendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
364,60 EUR -5,80 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,56 EUR 0,44 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
99,86 EUR 0,60 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
34,27 EUR -1,85 EUR -5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,13 EUR -0,63 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,54 EUR 0,19 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
205,40 EUR 1,20 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
107,50 EUR -3,00 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
37,56 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
232,40 EUR -0,60 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
193,05 EUR -1,80 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
94,22 EUR 2,64 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
82,96 EUR -1,02 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.184,5 PKT -94,5 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich fiel der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24.172,50 Punkte zurück.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.033,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.263,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der LUS-DAX 24.308,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, bei 24.007,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, bei 18.625,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,08 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.821,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 93,82 EUR), Bayer (+ 1,73 Prozent auf 28,59 EUR), Sartorius vz (+ 1,52 Prozent auf 196,80 EUR), EON SE (+ 1,01 Prozent auf 15,57 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,89 Prozent auf 204,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-5,03 Prozent auf 34,36 EUR), Merck (-2,00 Prozent auf 107,80 EUR), Allianz (-1,67 Prozent auf 364,50 EUR), Symrise (-1,65 Prozent auf 82,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,36 Prozent auf 39,08 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 17.965.659 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen