Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

LUS-DAX-Kursentwicklung

So bewegte sich der LUS-DAX am Dienstag schlussendlich

Schlussendlich fiel der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24.172,50 Punkte zurück.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.033,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.263,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der LUS-DAX 24.308,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, bei 24.007,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, bei 18.625,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,08 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.821,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 93,82 EUR), Bayer (+ 1,73 Prozent auf 28,59 EUR), Sartorius vz (+ 1,52 Prozent auf 196,80 EUR), EON SE (+ 1,01 Prozent auf 15,57 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,89 Prozent auf 204,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-5,03 Prozent auf 34,36 EUR), Merck (-2,00 Prozent auf 107,80 EUR), Allianz (-1,67 Prozent auf 364,50 EUR), Symrise (-1,65 Prozent auf 82,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,36 Prozent auf 39,08 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 17.965.659 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net