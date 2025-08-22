Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Montagabend Verluste.

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 21.449,29 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,140 Prozent leichter bei 21.466,47 Punkten in den Montagshandel, nach 21.496,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21.572,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21.400,08 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 21.108,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Wert von 18.737,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Stand von 17.877,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 12,14 Prozent auf 0,94 USD), Bassett Furniture Industries (+ 10,22 Prozent auf 17,80 USD), Century Casinos (+ 9,60 Prozent auf 2,74 USD), OraSure Technologies (+ 4,67 Prozent auf 3,14 USD) und 3D Systems (+ 3,81 Prozent auf 2,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), Nissan Motor (-7,46 Prozent auf 2,11 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,22 Prozent auf 42,00 USD), Sangamo Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,55 USD) und Richardson Electronics (-5,98 Prozent auf 9,43 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.088.367 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,08 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.net