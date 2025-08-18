MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 384,90 EUR.

Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 384,90 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 386,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 384,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 386,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.979 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 409,44 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,07 EUR fest.

