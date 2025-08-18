DAX24.335 -0,4%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,47 +0,8%Gold3.327 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von MTU Aero Engines

20.08.25 12:07 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 383,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
380,00 EUR -3,70 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 383,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 378,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 380,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.744 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 3,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 409,44 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
