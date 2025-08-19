MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 379,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 379,80 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 378,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 380,70 EUR. Bisher wurden heute 14.713 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 395,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 34,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 409,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

