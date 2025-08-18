MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 382,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 380,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.429 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,69 Prozent wieder erreichen. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 34,61 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 409,44 EUR an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy