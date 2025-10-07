Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittag seitwärts

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 566,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 566,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 568,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 564,60 EUR aus. Mit einem Wert von 566,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 37.190 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 457,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 22,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 581,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,16 EUR je Aktie generiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren verdient

Wie Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im September einstuften

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingefahren