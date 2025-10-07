Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 565,20 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 565,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 563,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 566,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.681 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 615,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 8,22 Prozent niedriger. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 22,13 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 581,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 15,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 12,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,53 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren verdient

Wie Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im September einstuften

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingefahren