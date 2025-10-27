DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.337 -0,1%Euro1,1647 +0,2%Öl65,87 +0,3%Gold3.982 -2,4%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.329 Pkt - Suss mit Kurseinbruch

27.10.25 21:58 Uhr
DOW JONES--Suss Microtec sind am Montag nachbörslich schwer unter die Räder gekommen, nachdem der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie am Abend erneut seine Prognosen gesenkt hatte. Beim Broker Lang & Schwarz wurde der Kurs gegenüber dem Xetra-Schluss um rund 20 Prozent nach unten genommen.

Für Deutsche Börse ging es um rund 1 Prozent nach oben. Der Börsenbetreiber übertraf mit seinen Quartalszahlen fast durchweg die Erwartungen. Nordex verteuerten sich um rund 5 Prozent, nachdem das Windenergieunternehmen die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht hatte.

Um über 3 Prozent nach unten ging es für Hypoport nach gesenkten Prognosen des Finanzdienstleisters für Umsatz und Rohertrag im Gesamtjahr 2025.

Norma meldete für das dritte Quartal einen nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Firmenwerts von rund 50 Millionen Euro. Der Kurs kam um 2 Prozent zurück.

Hamburger Hafen und Logistik zeigten sich wenig bewegt von gesenkten Prognosen für das Betriebsergebnis bei einem weiter erwarteten starken Umsatzanstieg.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:58 Uhr 17.30 Uhr

24.319 24.309 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 16:59 ET (20:59 GMT)

