NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist äußerst ruhig verlaufen. Vor dem für Mittwoch erwarteten Zinsentscheid hielten sich die Anleger zurück, wie es hieß. Dazu kam eine extrem dünne Nachrichtenlage.

Die Aktie von Continental zeigte sich am Abend 0,3 Prozent höher. Indexbetreiber Stoxx hatte mitgeteilt, dass im Zuge der Abspaltung der Conti-Sparte Aumovio deren Aktien am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen würden. Der Index werde an diesem einen Tag auf Basis von 41 Titeln berechnet.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.726 23.749 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

