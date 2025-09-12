NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist äußerst ruhig verlaufen. Vor dem für Mittwoch erwarteten Zinsentscheid hielten sich die Anleger zurück, wie es hieß. Dazu kam eine extrem dünne Nachrichtenlage.
Die Aktie von Continental zeigte sich am Abend 0,3 Prozent höher. Indexbetreiber Stoxx hatte mitgeteilt, dass im Zuge der Abspaltung der Conti-Sparte Aumovio deren Aktien am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen würden. Der Index werde an diesem einen Tag auf Basis von 41 Titeln berechnet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.726 23.749 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:56
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:06
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:56
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen