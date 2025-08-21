DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin99.704 +3,0%Euro1,1723 +1,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen deutlich höher dank Powell -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf
Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

22.08.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker | finanzen.net

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
91,50 EUR 1,00 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
2,12 EUR -0,07 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Casinos Inc.
2,28 EUR 0,12 EUR 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
32,20 EUR 0,40 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,72 EUR 0,02 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elbit Systems Ltd.
385,00 EUR -10,00 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,81 USD 0,21 USD 12,81%
Charts|News|Analysen
Intuit Inc.
565,00 EUR -37,90 EUR -6,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LSI Industries Inc.
19,40 EUR 1,60 EUR 8,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
5,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,02 EUR -0,02 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,76 EUR 1,08 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ScanSource Inc.
34,20 EUR -2,20 EUR -6,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
20,40 EUR -0,20 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.496,5 PKT 396,2 PKT 1,88%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,88 Prozent stärker bei 21.496,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,187 Prozent höher bei 21.139,83 Punkten in den Handel, nach 21.100,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21.092,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 21.545,43 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,556 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20.892,69 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.05.2025, einen Wert von 18.925,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.08.2024, einen Stand von 17.619,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,49 Prozent nach oben. Bei 21.803,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell LSI Industries (+ 15,98 Prozent auf 23,66 USD), AXT (+ 13,71 Prozent auf 2,82 USD), Elron Electronic Industries (+ 12,81 Prozent auf 1,81 USD), Methode Electronics (+ 12,61 Prozent auf 7,50 USD) und ScanSource (+ 11,83 Prozent auf 44,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), Nissan Motor (-4,68 Prozent auf 2,28 USD), Century Casinos (-3,10 Prozent auf 2,50 USD), Dorel Industries (-2,88 Prozent auf 0,84 USD) und Elbit Systems (-1,84 Prozent auf 450,85 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.398.780 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen