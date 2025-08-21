NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

NASDAQ Composite-Marktbericht

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,88 Prozent stärker bei 21.496,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,187 Prozent höher bei 21.139,83 Punkten in den Handel, nach 21.100,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21.092,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 21.545,43 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,556 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20.892,69 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.05.2025, einen Wert von 18.925,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.08.2024, einen Stand von 17.619,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,49 Prozent nach oben. Bei 21.803,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell LSI Industries (+ 15,98 Prozent auf 23,66 USD), AXT (+ 13,71 Prozent auf 2,82 USD), Elron Electronic Industries (+ 12,81 Prozent auf 1,81 USD), Methode Electronics (+ 12,61 Prozent auf 7,50 USD) und ScanSource (+ 11,83 Prozent auf 44,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), Nissan Motor (-4,68 Prozent auf 2,28 USD), Century Casinos (-3,10 Prozent auf 2,50 USD), Dorel Industries (-2,88 Prozent auf 0,84 USD) und Elbit Systems (-1,84 Prozent auf 450,85 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.398.780 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

