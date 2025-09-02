NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Schlussendlich verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent auf 21.279,63 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,72 Prozent leichter bei 21.086,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21.455,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.033,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.293,69 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 20.650,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.242,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.713,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Bei 21.803,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ionis Pharmaceuticals (+ 34,84 Prozent auf 57,49 USD), United Therapeutics (+ 32,83 Prozent auf 404,81 USD), AXT (+ 13,10) Prozent auf 3,28 USD), Myriad Genetics (+ 8,32 Prozent auf 6,90 USD) und Dorel Industries (+ 6,61 Prozent auf 0,93 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ballard Power (-7,92 Prozent auf 1,86 USD), Amtech Systems (-6,40 Prozent auf 5,93 USD), Geospace Technologies (-6,10 Prozent auf 18,61 USD), Commercial Vehicle Group (-5,68 Prozent auf 1,66 USD) und PDF Solutions (-5,33 Prozent auf 19,36 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 55.501.410 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

