DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +3,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.565 +2,6%Euro1,1642 ±-0,0%Öl69,16 +1,5%Gold3.534 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street schließt in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau
Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt? Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels

02.09.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
92,50 EUR 0,50 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
22,97 USD -0,04 USD -0,17%
Charts|News|Analysen
Amtech Systems Inc.
5,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
2,44 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
1,63 EUR -0,08 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,49 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dorel Industries Inc.
0,73 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
18,61 USD -1,21 USD -6,10%
Charts|News|Analysen
Ionis Pharmaceuticals Inc
42,79 EUR 6,71 EUR 18,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
5,40 EUR 0,05 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
146,90 EUR -1,34 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
16,67 EUR -0,37 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Therapeutics Corp.
354,10 EUR 96,30 EUR 37,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
21,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.279,6 PKT -175,9 PKT -0,82%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent auf 21.279,63 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,72 Prozent leichter bei 21.086,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21.455,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.033,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.293,69 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 20.650,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.242,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.713,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Bei 21.803,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ionis Pharmaceuticals (+ 34,84 Prozent auf 57,49 USD), United Therapeutics (+ 32,83 Prozent auf 404,81 USD), AXT (+ 13,10) Prozent auf 3,28 USD), Myriad Genetics (+ 8,32 Prozent auf 6,90 USD) und Dorel Industries (+ 6,61 Prozent auf 0,93 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ballard Power (-7,92 Prozent auf 1,86 USD), Amtech Systems (-6,40 Prozent auf 5,93 USD), Geospace Technologies (-6,10 Prozent auf 18,61 USD), Commercial Vehicle Group (-5,68 Prozent auf 1,66 USD) und PDF Solutions (-5,33 Prozent auf 19,36 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 55.501.410 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen