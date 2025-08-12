DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 +1,1%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.699 +0,4%Euro1,1677 ±0,0%Öl66,13 -0,9%Gold3.346 +0,1%
NASDAQ 100-Kursentwicklung

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

12.08.25 22:32 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 performte letztendlich positiv.

Am Dienstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 23.839,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,531 Prozent auf 23.651,61 Punkte an der Kurstafel, nach 23.526,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 23.849,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23.524,28 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22.780,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20.868,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18.542,03 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23.849,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NXP Semiconductors (+ 7,26 Prozent auf 220,05 USD), ON Semiconductor (+ 6,18 Prozent auf 50,01 USD), Microchip Technology (+ 5,82 Prozent auf 64,50 USD), Intel (+ 5,62 Prozent auf 21,81 USD) und Fortinet (+ 5,23 Prozent auf 78,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-6,12 Prozent auf 768,57 USD), CoStar Group (-4,37 Prozent auf 88,46 USD), Verisk Analytics A (-2,77 Prozent auf 260,00 USD), Paychex (-2,60 Prozent auf 134,99 USD) und O Reilly Automotive (-1,65 Prozent auf 101,89 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34.111.329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

