Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 75,11 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 75,11 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 75,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,15 CHF. Zuletzt wechselten 83.390 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 22,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,31 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

