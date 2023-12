So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

08.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,19 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 99,19 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 99,31 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,73 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 573.616 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (97,09 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,12 Prozent. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 CHF an. Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,85 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SLI aktuell: SLI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer Börse Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

