DAX23.952 +1,6%Est505.657 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,76 +0,1%Gold4.082 +2,0%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 79,11 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,08 CHF -0,04 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,11 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 79,36 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 78,84 CHF. Bei 79,31 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 396.423 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,94 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 CHF ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

