Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 79,11 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,11 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 79,36 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 78,84 CHF. Bei 79,31 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 396.423 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,94 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 CHF ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

