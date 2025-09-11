Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 73,27 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,27 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 73,24 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,56 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 364.603 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 20,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

