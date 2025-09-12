Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Montagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,78 CHF abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,78 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 72,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.940 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 20,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 3,96 Prozent wieder erreichen.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.
Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
