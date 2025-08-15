Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 72,20 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,20 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 71,94 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 627.512 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 21,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Abschläge von 3,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,90 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.
