Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 90,58 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,58 CHF an der Tafel. Bei 90,82 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 90,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,36 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 341.219 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 19,61 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,55 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

