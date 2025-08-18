Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 72,28 CHF.
Mit einem Kurs von 72,28 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,53 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 72,23 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 64.651 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,90 CHF.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
