Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum verändert

Blick auf Nestlé-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 72,28 CHF.

Mit einem Kurs von 72,28 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,53 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 72,23 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 64.651 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,90 CHF.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt