DAX24.333 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Nestlé-Kurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum verändert

19.08.25 09:25 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 72,28 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,65 CHF 0,44 CHF 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 72,28 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,53 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 72,23 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 64.651 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,90 CHF.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen