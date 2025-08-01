Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag kaum verändert

So entwickelt sich Nestlé

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 75,94 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,94 CHF an der Tafel. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,04 CHF zu. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 75,64 CHF. Mit einem Wert von 75,82 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 782.596 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,78 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 7,95 Prozent sinken.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,90 CHF aus.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

