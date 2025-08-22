DAX24.303 -0,3%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.415 -0,5%Nas21.532 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

25.08.25 16:10 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 75,39 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,92 CHF -0,44 CHF -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,39 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 75,57 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 75,03 CHF. Bei 75,33 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.294 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,90 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

