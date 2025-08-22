Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 75,39 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,39 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 75,57 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 75,03 CHF. Bei 75,33 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.294 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,90 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

