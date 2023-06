Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Netflix 373,30 EUR

Die Netflix-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 401,00 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 403,77 USD zu. Bei 397,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.372.272 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (405,10 USD) erklomm das Papier am 31.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 59,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 345,14 USD angegeben.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.07.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,17 USD fest.

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Netflix-Aktie an der NASDAQ tiefer: Netflix startet breites Vorgehen gegen Account-Trittbrettfahrer

Einige Anpassungen: So investierte Bill Ackman im ersten Quartal 2023

