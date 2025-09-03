Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Donnerstagabend

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 1.252,00 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 1.252,00 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 1.256,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.223,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 461.994 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 89,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 4,88 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,26 USD je Netflix-Aktie.

