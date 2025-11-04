Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Dienstagabend auf rotes Terrain

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 1.089,23 USD ab.

Die Netflix-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 1.089,23 USD abwärts. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.089,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.100,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 517.110 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 18,77 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 750,00 USD. Abschläge von 31,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,78 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht