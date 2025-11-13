Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich Netflix

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1.158,81 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 1.160,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.158,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 135.447 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 809,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.249,17 USD angegeben.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,78 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,36 USD je Aktie belaufen.

