Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 1.215,20 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 1.215,20 USD ab. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.207,89 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.240,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 149.103 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Gewinne von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 45,61 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.
Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,26 USD je Netflix-Aktie.
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.2025
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
