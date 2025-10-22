Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend weit abgeschlagen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,8 Prozent auf 1.119,81 USD.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 9,8 Prozent auf 1.119,81 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.112,56 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.143,51 USD. Bisher wurden heute 2.844.583 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 744,34 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 33,53 Prozent wieder erreichen.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.249,17 USD an.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,23 USD je Aktie.

