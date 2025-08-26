Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 1.215,34 USD nach.

Die Netflix-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1.215,34 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.213,47 USD ab. Mit einem Wert von 1.223,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 97.153 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 661,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 83,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 39,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

