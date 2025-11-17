ArcelorMittal-Aktie knapp im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal angehoben.
Werte in diesem Artikel
Die UBS hat das Kursziel von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns hat sie nach dem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte.
Die ArcelorMittal-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 34,29 Euro.
/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Analysen zu ArcelorMittal
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.2025
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.2025
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2023
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.2023
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.2019
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.2018
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.2018
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
