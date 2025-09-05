ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 21,95 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,14%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Cole Hathorn berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Konferenz in New York mit vielen Vertretern aus der Stahlbranche. Bei europäischen Unternehmen habe der Fokus auf dem Tiefpunkt des Stahlpreises und der zunehmenden Erwartung protektionistischer Handlungen gelegen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,75 €
|Abst. Kursziel*:
2,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,41%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|20.06.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.