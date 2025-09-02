Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 74,37 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 74,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 176.947 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 90,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 21,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,70 Prozent.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht