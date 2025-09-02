DAX23.591 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.182 -0,3%Nas21.532 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Aktienkurs aktuell

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag höher

03.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 74,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
63,84 EUR -0,16 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 74,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 176.947 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 90,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 21,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,70 Prozent.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

