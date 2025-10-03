Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Freitagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 72,32 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 72,32 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 72,30 USD. Mit einem Wert von 74,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.040.139 Nike-Aktien den Besitzer.
Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 84,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,66 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen