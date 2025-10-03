Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Freitagabend auf rotes Terrain

So entwickelt sich Nike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 72,32 USD ab.

Die Nike-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 72,32 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 72,30 USD. Mit einem Wert von 74,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.040.139 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 84,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,66 USD je Aktie belaufen.

