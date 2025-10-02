Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 74,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 74,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 76,96 USD. Bei 75,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.191.764 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,76 USD erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 86,88 USD.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,72 Mrd. USD gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

