Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 76,31 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 76,31 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 76,96 USD. Bei 75,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 859.818 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2024 auf bis zu 84,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 11,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Abschläge von 31,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,88 USD je Nike-Aktie an.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht