Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag leichter

03.10.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 73,95 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
63,00 EUR -0,67 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 73,95 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 320.213 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,88 USD an.

Am 30.09.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

