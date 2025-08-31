Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 75,10 USD nach.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 75,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 73,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.940 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 30,39 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,22 USD an.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

