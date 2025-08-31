DAX23.597 -0,7%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.266 -0,8%Nas21.583 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag schwächer

05.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 75,10 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
62,85 EUR -1,71 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 75,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 73,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.940 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 30,39 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,22 USD an.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen