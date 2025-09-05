DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend leichter

11.09.25 20:24 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 74,04 USD.

Nike Inc.
Aktien
Nike Inc.
63,73 EUR 0,33 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 74,04 USD ab. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,02 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 74,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 545.378 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,39 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 41,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

