Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Abend zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 65,91 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 65,91 USD nach oben. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,03 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 65,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.269.024 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 25,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,68 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,25 USD je Nike-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,73 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet