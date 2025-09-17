Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 72,41 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 72,41 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,50 USD an. Bei 73,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 291.195 Stück gehandelt.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 20,09 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 27,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,78 USD je Nike-Aktie aus.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Nike-Aktie.

