Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Nike im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag fester

20.08.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 77,33 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
65,94 EUR -1,01 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 77,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 77,53 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 159.538 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,62 USD. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,19 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,99 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,12 Mrd. USD – eine Minderung von 11,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,62 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

