Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
So bewegt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

21.08.25 16:11 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 75,54 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 75,54 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 75,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 USD. Zuletzt wurden via New York 135.610 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,62 USD) erklomm das Papier am 27.09.2024. 19,96 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,79 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,12 Mrd. USD – eine Minderung von 11,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,62 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nike Inc.

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
27.06.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

