Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nike hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,12 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 78,12 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,60 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,91 USD aus. Bei 78,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 145.019 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 16,00 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 33,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,22 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,62 Mrd. USD gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

