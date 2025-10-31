Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursabschlägen

Nike im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 64,81 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 64,81 USD ab. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 64,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 64,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.386.539 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD an. 27,19 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 11,73 Mrd. USD gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

