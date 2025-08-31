Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,98 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 20,98 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 21,04 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,94 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 9.735 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 10,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 100,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nordex-Aktie angepasst
Nordex-Aktie wechselhaft: Nordex Group baut 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein
Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
