Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 20,64 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 11:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 20,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 20,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.023 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 11,95 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 49,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,037 EUR je Nordex-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

