Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 20,54 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 20,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 20,28 EUR. Bei 21,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.622 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 12,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 48,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,692 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

