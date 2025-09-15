DAX23.353 +0,1%ESt505.375 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.664 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag fester

17.09.25 12:06 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 20,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,76 EUR 0,70 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 20,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 21,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,08 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.073 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,00 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen