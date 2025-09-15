Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 20,96 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 20,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 21,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,08 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.073 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,00 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

